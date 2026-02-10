سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة

في الأسبوع الثاني من فبراير 2026، تتحول السماء ليلا إلى مسرح مفتوح لمشاهد فلكية آسرة، حيث تتجاور الكواكب اللامعة مع النجوم الساطعة، بينما يفرض القمر حضوره بضوئه القوي، في لوحة طبيعية لا تحتاج سوى عين متأملة للاستمتاع بها.

من بعد الغروب وحتى منتصف الليل، يجد هواة الفلك فرصة مثالية لرصد ظواهر سماوية مميزة تستحق المشاهدة والتوثيق.

نجوم متحركة لكنها ليست نجوما

بعد مرور نحو نصف ساعة على غروب الشمس، قد يلاحظ الراصد نقاطا لامعة تتحرك بخلاف حركة النجوم الثابتة في الغالب، تكون هذه الأقمار الصناعية التي تعبر السماء بسرعة قبل أن تختفي فجأة.

أما إذا كان العابر هو محطة الفضاء الدولية، فيمكن رؤيتها لأكثر من خمس دقائق متواصلة وهي تشق السماء في مشهد مهيب.

وتتيح التطبيقات الفلكية المجانية التأكد من هوية هذه الأجسام بسهولة، عبر توجيه الهاتف نحو السماء وقد تبلغ الدهشة ذروتها عند مشاهدة “قطار أقمار سبيس إكس” المتتابعة، وهو مشهد نادر يظهر بوضوح بعيداً عن أضواء المدن.

السداسي الشتوي تاج السماء في ليالي فبراير

مع حلول الظلام، يتصدر السماء تشكيل نجمي رائع يعرف بـ”السداسي الشتوي”، ويطلق عليه أيضا “دائرة الشتاء” أو “كرة القدم الشتوية” ويتكون هذا الشكل من ستة نجوم لامعة موزعة على ست كوكبات سماوية بارزة.

ويضم السداسي:

-نجم الرجل في كوكبة الجبار

-نجمي الرأس في كوكبة التوأمين

-نجم العيوق في كوكبة ممسك الأعنة

-نجم الشعرى الشامية في الكلب الأصغر

-نجم الشعرى اليمانية في الكلب الأكبر

-نجم الدبران في برج الثور

ويكتمل هذا المشهد هذا العام بوجود كوكب المشتري بين نجوم التوأمين، ليمنح السماء هيئة حلقة ماسية لافتة يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة.

سديم الجبار مهد ولادة النجوم

تعد كوكبة الجبار من أبرز معالم السماء الشتوية، حيث يمكن تمييزها بسهولة عبر ثلاثة نجوم مصطفة تشكل “حزام الجبار” وعلى جانبيها يظهر نجما الرجل والمنكب، ليبدو الشكل كهيئة مقاتل يحمل سيفه.

وعند موضع هذا السيف يظهر سديم الجبار (M42)، أحد أشهر وأجمل السدم في السماء، ويقع على بعد نحو 1350 سنة ضوئية.

ويُعد هذا السديم حضانة كونية للنجوم الوليدة، حيث رصد تلسكوب هابل بداخله نجوماً في مراحل تشكلها الأولى.

وفي قلب السديم يظهر عنقود شبه المنحرف، وهو مجموعة من أربعة نجوم ساطعة تمثل أنظمة شمسية ناشئة شبيهة بما كانت عليه شمسنا في بداياتها.

ستة كواكب في السماء ثلاثة واضحة وثلاثة خافتة

تشهد سماء فبراير وجود ستة كواكب يمكن رصد بعضها بسهولة بعد الغروب.

-عطارد يظهر لفترة قصيرة فوق الأفق الغربي، ويعد من أصعب الكواكب رصداً بسبب قربه من الشمس.

-الزهرة في طور الصعود التدريجي ويظهر أسفل عطارد، ويتميز بلمعانه الشديد.

زحل وأورانوس ونبتون حضور متفاوت

-زحل يظهر بوضوح ويمكن تمييز حلقاته باستخدام تلسكوب متوسط، خاصة مع عودة ميلان حلقاته بعد فترة اصطفافها مع مدار الأرض.

-أورانوس يظهر قرب عنقود الثريا بلون أزرق باهت، ويُعد تحدياً ممتعاً للرصد البصري.

-نبتون بعيد وخافت، ويصعب رصده دون معدات فلكية متقدمة.

المشتري نجم العرض بلا منازع

يتصدر كوكب المشتري المشهد الفلكي في فبراير، حيث يعد ألمع أجرام السماء ليلاً ويتوسطها لساعات طويلة.

وبالعين المجردة يضيف المشتري مزيداً من البهاء للسماء الشتوية، بينما يكشف التلسكوب تفاصيل مذهلة مثل أحزمته السحابية وأقماره الأربعة الكبيرة، وقد تظهر البقعة الحمراء العظيمة، أقدم إعصار معروف في النظام الشمسي.

في كل ليلة، تعيد السماء تقديم عرض جديد من القمر والنجوم والكواكب وربما المذنبات لا يحتاج الأمر سوى منظار بسيط وسماء بعيدة عن أضواء المدن، إلى جانب تطبيق فلكي على الهاتف، لتبدأ رحلة اكتشاف ممتعة في أعماق الكون.