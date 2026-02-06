قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تقويم البدر في 2026.. متى يصبح القمر قرصا مضيئا في السماء؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

يعرف البدر بأنه المرحلة التي يظهر فيها القمر كقرص مضيء بالكامل في السماء، وذلك عندما يكون الجانب المواجه للأرض مضاءا كليا بأشعة الشمس.

ولا يصدر القمر ضوءا من تلقاء نفسه، بل يعكس الضوء القادم من الشمس، إضافة إلى كميات ضئيلة من الضوء المنعكس من الأرض والنجوم البعيدة، إلا أن الشمس تبقى المصدر الرئيسي لإضاءته.

أطوار القمر دورة سماوية منتظمة

يمر القمر بعدة مراحل تُعرف بـ أطوار القمر، تبدأ بالمحاق، ثم التزايد، وصولاً إلى البدر، ثم التناقص.

وتتحدد هذه المراحل وفق المواقع النسبية للشمس والأرض والقمر فعندما يقع القمر بين الأرض والشمس، يكون جانبه المواجه للأرض مظلماً، ويعرف بـ القمر الجديد (المحاق).

وعندما يكون على الجانب المقابل للشمس بالنسبة للأرض، يضاء بالكامل ويُعرف بـ قمر البدر.

كل كم يوم يكتمل القمر؟

يحدث اكتمال القمر كل 29.5 يوماً تقريباً، وهي مدة الدورة القمرية الكاملة، أي الفترة التي يحتاجها القمر للعودة إلى نفس المرحلة من جديد.

متى سيكون البدر القادم؟

كان آخر بدر في 1 فبراير 2026، فيما سيظهر البدر التالي في 3 مارس، ويُعرف باسم قمر الدودة وفق التسميات التقليدية.

تقويم البدر لعام 2026

-3 مارس قمر الدودة
-2 أبريل القمر الوردي
-1 مايو قمر الزهور
-31 مايو القمر الأزرق
-30 يونيو قمر الفراولة
-29 يوليو باك مون
-28 أغسطس قمر الحفش
-26 سبتمبر قمر الذرة/الحصاد
-26 أكتوبر  قمر الصياد
-24 نوفمبر قمر القندس
-24 ديسمبر القمر البارد

لماذا تحمل أقمار البدر أسماء مختلفة؟

أطلقت ثقافات عديدة اسماء خاصة على أقمار البدر عبر التاريخ، لكن الأسماء الأكثر تداولاً اليوم تعود إلى ثقافة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، قبل أن تنتقل إلى الثقافة الشعبية الحديثة عبر المستعمرين الأوروبيين.

هل يظهر البدر كل شهر؟

ترتبط كلمة شهر بالقمر ارتباطاً لغوياً و تاريخيا، إذ كان الشهر يُحسب قديما بناءً على الدورة القمرية لكن التقويم الحديث لا يتطابق تماماً مع الدورة القمرية، لذلك قد يظهر أكثر من بدر في الشهر الواحد، وهي الظاهرة المعروفة باسم القمر الأزرق.

لماذا لا نرى الجانب الآخر من القمر؟

يدور القمر حول الأرض بطريقة تسمى الدوران المتزامن، أي أن نفس الجانب من القمر يواجه الأرض دائماً، ولهذا لا يمكننا رؤية جانبه البعيد إلا عبر المركبات الفضائية.

كيف يكتمل القمر في وضح النهار؟

قد يحدث اكتمال القمر في النهار، لأن لحظة البدر تحدد عندما تكون الشمس والقمر على طرفين متقابلين من الأرض، وهي لحظة فلكية دقيقة قد تقع في أي وقت.

ما هو القمر العملاق؟

لا تكون المسافة بين الأرض والقمر ثابتة، إذ يدور القمر في مدار بيضاوي.

عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض يُسمى ذلك الحضيض القمري، ويظهر أكبر حجماً وأكثر سطوعاً، ويُعرف بـ القمر العملاق أما عندما يكون في أبعد نقطة فيُسمى الأوج القمري، ويبدو أصغر وأقل سطوعاً.

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

