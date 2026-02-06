قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة فالنسيا .. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحزن يخيم على دير أبو فانا بعد وفاة 4 أطفال في انهيار سور

دير أبو فانا
دير أبو فانا
ميرنا رزق

خيم الحزن على دير أبو فانا ومحيطه، صباح اليوم، عقب حادث مأساوي أودى بحياة أربعة أطفال وأصاب اثنين آخرين، إثر انهيار جزئي في سور حديث الإنشاء، في واقعة هزت مشاعر أهالي المنطقة والمترددين على الدير، خاصة مع كون الضحايا من الأطفال الذين اعتادوا التوافد إليه صباح كل يوم جمعة.

مأساة إنسانية بدير أبو فانا

وتوفي أربعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران، إثر انهيار جزئي في سور حديث الإنشاء بدير أبو فانا، الواقع بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع انهيار جزئي لسور جرى إنشاؤه مؤخرًا خارج نطاق المنطقة الأثرية بدير أبو فانا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، أغلبهم من الأطفال.

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أطفال في الحال متأثرين بإصاباتهم البالغة، وهم: بدر شنودة حنا (7 سنوات)، تواضروس شنودة حنا (10 سنوات)، نادية أشرف يونان (11 سنة)، شنودة باسم إبراهيم (10 سنوات).

كما أُصيب كل من مريم أشرف يونان (8 سنوات)، وتوماس صموئيل رشدي (7 سنوات)، وجرى نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت معاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار، والتأكد من مدى توافر اشتراطات السلامة في السور المنهار.

دير أبو فانا محافظة المنيا أبو فانا ضحايا أبو فانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

المستشارة أمل عمار تبحث مع وزيرة شؤون المرأة والطفل بجمهورية جامبيا تعزيز التعاون في قضايا تمكين المرأة

رئيسة قومي المرأة تبحث مع وزيرة شئون المرأة والطفل بـ جامبيا تعزيز التعاون المشترك

انفوجراف

المتحف المصري الكبير ضمن 10 متاحف يجب زيارتها في 2026

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد