الحزن يخيم على دير أبو فانا بعد وفاة 4 أطفال في انهيار سور

خيم الحزن على دير أبو فانا ومحيطه، صباح اليوم، عقب حادث مأساوي أودى بحياة أربعة أطفال وأصاب اثنين آخرين، إثر انهيار جزئي في سور حديث الإنشاء، في واقعة هزت مشاعر أهالي المنطقة والمترددين على الدير، خاصة مع كون الضحايا من الأطفال الذين اعتادوا التوافد إليه صباح كل يوم جمعة.

مأساة إنسانية بدير أبو فانا

وتوفي أربعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران، إثر انهيار جزئي في سور حديث الإنشاء بدير أبو فانا، الواقع بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع انهيار جزئي لسور جرى إنشاؤه مؤخرًا خارج نطاق المنطقة الأثرية بدير أبو فانا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، أغلبهم من الأطفال.

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أطفال في الحال متأثرين بإصاباتهم البالغة، وهم: بدر شنودة حنا (7 سنوات)، تواضروس شنودة حنا (10 سنوات)، نادية أشرف يونان (11 سنة)، شنودة باسم إبراهيم (10 سنوات).

كما أُصيب كل من مريم أشرف يونان (8 سنوات)، وتوماس صموئيل رشدي (7 سنوات)، وجرى نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت معاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار، والتأكد من مدى توافر اشتراطات السلامة في السور المنهار.