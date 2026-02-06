رئيسة قومي المرأة تبحث مع وزيرة شئون المرأة والطفل بـ جامبيا تعزيز التعاون المشترك

اجتمعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الوزيرة فاتو سانيانغ كينته، وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بـ جمهورية جامبيا، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 1–2 فبراير 2026.

رحّبت المستشارة أمل عمار بالوزيرة فاتو سانيانغ كينته، معربة عن سعادتها بمشاركتها الفاعلة في المؤتمر، ومثمّنة حضورها ودورها في دعم قضايا المرأة، كما استعرضت جهود جمهورية مصر العربية في ملف تمكين المرأة، وما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة بفضل وجود ارادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى، وأكدت أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير السياسات الداعمة للتمكين في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أعربت وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بجمهورية جامبيا، عن تقديرها لجهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى استعدادها لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء ، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم قضايا المرأة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.