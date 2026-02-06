قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التثقيف المالي | قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار بقرى حياة كريمة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 500 فتاة وسيدة ورجل من أهالى قرى الخمسين أوضة والصدقية وأبو زقلة والزمالك وخفية العتمور بمركز كوم أمبو .

ندوات التوعية المجتمعية

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية،علاوة على تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها بالشكل المطلوب .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً تنظيم دورة تدريبية للتثقيف المالى ، والإرشاد الأسرى والتنشئة الأسرية ، وشارك فيها عدد 30 فتاة وسيدة من أهالى قرية الشلالية بالدكة بمركز نصر النوبة .

ولفتت بأن الدورة التدريبية إستهدفت تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

