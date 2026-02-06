مصرع 4 أشخاص وإصـابة 2 في انهيار سور داخل دير أبوفانا بالمنيا… تفاصيل

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة، في انهيار سور خاص بأحد مباني دير " القديس أبو فانا المتوحد، الواقع في الظهير الصحراوي الغربي، وذلك أثناء تواجد عدد من الزوار داخل محيط الدير، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القصة الكاملة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى التخصصي، على خلفية انهيار سور داخل الدير.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من مركز شرطة ملوي، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانهيار وقع في أحد الأسوار الداخلية للدير، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم بدر. ش. ح 7 سنوات، وتواضروس. ب. ح 10 سنوات. ونادية. ا. ي 11 سنة، وشنودة. ب. ا 10 سنوات، فيما اصيب توماس. ص. ر 7 سنوات ، ومريم. ا. ي 8 سنوات

من جانبها فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع الاقتراب، وتسهيل أعمال الفحص والمعاينة.

وفي أعقاب الحادث، جرى الدفع بفرق طبية متكاملة لتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية بالمستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق المعاينة الميدانية لموقع الانهيار.