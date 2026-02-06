السبت.. انقطاع المياه عن بعض قري مراكز إهناسيا وناصر والفشن

تعلن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن مجلس قروي أقفهص و توابعه بمركز الفشن، يوم السبت 2026/2/7 من 9 صباحاً حتي 9 مساءاً لمدة 12 ساعة، لإدخال الخزان الأرضي بعد الإحلال والتجديد بمحطة مياه الكنيسة بفرع الفشن .

وأعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن مجلس قريتي العووانة و كوم الرمل بمركز إهناسيا، الحمام ودنديل ومطار دنديل بمركز ناصر، يوم السبت 2026/2/7 من 10 صباحاً حتي الأحد الساعة 6 مساءاً ، لوجود أعمال تطهير بمروق محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا .

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .