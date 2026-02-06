فوز قسم الجراحة العامة بطب بني سويف بالمركز الأول في مسابقة Surgical League

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري بالجامعة، بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر بقطاع شمال وجنوب الصعيد، بعد فوز مستحق ومشرف في التصفيات النهائية لمسابقة Surgical League، والتي تُعقد سنويًا ضمن فعاليات مؤتمر جمعية الجراحيين المصريين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور تامر محمد نبيل أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الأكاديمية والطبية لأطباء كلية الطب والمستشفي الجامعي.

ووجه الدكتور طارق علي، التهنئة لأسرة كلية الطب البشري بمناسبةهذا الفوز المشرف لفريق قسم الجراحة العامة والذي ضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهم:

الدكتور أحمد سالم مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد أحمد التمساح مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، والدكتور أسامة سامح مدرس مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبدالله مصطفى عبدالله مدرس مساعد بقسم جراحة الأطفال.

مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرف يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الكوادر الطبية والأكاديمية بالجامعة.

مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التميز العلمي والبحثي، وتشجع أبناءها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة الفعالة في المسابقات والمؤتمرات العلمية، بما يسهم في رفع اسم الجامعة عاليًا بين الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الفوز يُعد ثمرة للجهود المتواصلة والعمل الجماعي داخل كلية الطب البشري، موجهًا الشكر لقيادة الكلية وإدارة المستشفيات الجامعية والفريق الفائز، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات التي تليق بمكانة جامعة بني سويف وريادتها العلمية والطبية.