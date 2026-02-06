قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

3 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والجهات والشوارع بمدينة بني سويف غدا

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي "غدا السبت 7 فبراير 2026" لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً إلى 11.30 ظهراً عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المُغذيات.

وبحسب بيان القطاع ، تقرر قطع الكهرباء عن (منطقة ميدان المديرية، بنك الإسكندرية، بنك مصر، جزء من شارع حافظ،بنك القاهرة ،عمر أفندي ،مديرية التعليم ،فرع التأمين الصحي ،النيابة الإدارية خلف منطقة عمر أفندى، شارع 23 يوليو، منطقه البنوك ،مركز غسيل الكلى بمقبل ،برج الصفنتي، السنترال ، مصنع الحلاوة بشارع الدهشورى ، منطقة شارع الدهشورى، جزء من ميدان حارث شارع الجبالي من ميدان حارث منطقة میدان المباني، شارع عظيم الدولة من ميانى ،جزء من حى الغمراوى شارع ثابت.

بداية شارع البركة من ميدان حارث،التأمين الصحى ،كنيسة المطرانية ،جزء من شارع إسلام، مرفق الإسعاف مستشفى الزهراء ، ميدان الحمام،مركز غسيل الكلى،مستشفى عابدين معمل البرج،الجيار ، جزء من مقبل بجوار الجمعية،ميدان مولد النبي ، شارع الجيار ، السنترال ، الصالون الاخضر ، الضرائب ،جزء من شارع الخضار ،جزء من الرياضي ، مجلس المدينة ، منطقة السيدة حوریة ، جزء شارع أحمد عرابی، بنك مصر الإسلامي، جزء من منطقة ميدان مولد النبي ، السجل المدنى ،منطقة منتزه بدر ،جزء من شارع اسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوى ،جزء من منطقه مقبل بجوار الجمعية ، جزء من مقبل الجديد ،كنيسه الأورام ، مستشفى الجزيرة ،شارع مدرسة الجزيرة،منطقة حول مستشفى الجامعة ، عزبه على راغب، مدرسة المعمارية ، المعهد الديني الأزهري ،مدرسة التجارة ،مساكن المعهد الديني ، جزء من مقبل الجديد بجوار ستاد التربية والتعليم، تقسيم المعمارية امتداد الشاملة ، نهاية شارع إسلام بجوار المكتبة والمنطقة المجاور، مستشفى السلام الخيري، محطات رفع الميدان والجزيرة.

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

