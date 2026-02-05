الري يتفقد أعمال تطوير ترعتى الشراهنة البحرية وأبو رمح في بني سويف

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، بزيارة إلى محافظة بني سويف، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة، ومتابعة مشروعات الوزارة المنفذة بمراكز المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

وكان في استقبال وزير الري، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي رحّب بزيارة وزير الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم منظومة الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الزراعية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للزمامات الزراعية، وضمان استمرارية تشغيل محطات مياه الشرب بنطاق محافظة بني سويف.

كما أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وصيانة وتشغيل محطات الرفع، وتأهيل المنشآت المائية، وذلك في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي القادم.

وتفقد الدكتور هاني سويلم، يرافقه محافظ بني سويف، عددًا من مواقع مشروعات الوزارة بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم المرور على أعمال تأهيل ترعة الشراهنة البحرية وفروعها بزمام هندسة ري ببا التابعة للإدارة العامة لري بني سويف، شملت موقع كيلو 5.00، ونهاية ترعة الشراهنة البحرية، بالإضافة إلى موقع فم ترعة أبو رمح.

ووجّه وزير الموارد المائية والري بسرعة نهو الملاحظات الواردة بتقرير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن الأعمال المنفذة، والإفادة بنهو هذه الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور هاني سويلم، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس الإدارة المركزية، و مديري العموم والمهندسين، أعقبه لقاء مع العاملين، وجّه خلاله الشكر للمهندسين والعاملين على جهودهم الكبيرة في إدارة وتوزيع المياه بكفاءة بزمام المحافظة.

وأشار وزير الري إلى حرصه على المرور الميداني لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، وتقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، وتحفيز العناصر المتميزة لبذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، وتلبية مطالب المنتفعين، مؤكدًا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للمستحقين من العاملين المتميزين فقط، بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية داخل منظومة العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن الزيارة تعكس حرص وزارة الموارد المائية والري على المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة عناصر المنظومة المائية، خاصة في المحافظات ذات الكثافات الزراعية، مشيرًا إلى أن بني سويف تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع الري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وضمان وصولها إلى نهايات الترع، وتحقيق الاستقرار للأنشطة الزراعية والخدمية بالمراكز والقرى.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، للانتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المقررة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، خاصة مع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.