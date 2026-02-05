قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الري يتفقد أعمال تطوير ترعتى الشراهنة البحرية وأبو رمح في بني سويف

وزير الري ومحافظ بني سويف
وزير الري ومحافظ بني سويف

 قام  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، بزيارة إلى محافظة بني سويف، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة، ومتابعة مشروعات الوزارة المنفذة بمراكز المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

وكان في استقبال  وزير الري، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي رحّب بزيارة وزير الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم منظومة الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الزراعية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للزمامات الزراعية، وضمان استمرارية تشغيل محطات مياه الشرب بنطاق محافظة بني سويف.

كما أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وصيانة وتشغيل محطات الرفع، وتأهيل المنشآت المائية، وذلك في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي القادم.

وتفقد الدكتور هاني سويلم، يرافقه محافظ بني سويف، عددًا من مواقع مشروعات الوزارة بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم المرور على أعمال تأهيل ترعة الشراهنة البحرية وفروعها بزمام هندسة ري ببا التابعة للإدارة العامة لري بني سويف، شملت موقع كيلو 5.00، ونهاية ترعة الشراهنة البحرية، بالإضافة إلى موقع فم ترعة أبو رمح.

ووجّه وزير الموارد المائية والري بسرعة نهو الملاحظات الواردة بتقرير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن الأعمال المنفذة، والإفادة بنهو هذه الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور هاني سويلم، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، حيث عقد اجتماعًا مع  رئيس الإدارة المركزية، و مديري العموم والمهندسين، أعقبه لقاء مع العاملين، وجّه خلاله الشكر للمهندسين والعاملين على جهودهم الكبيرة في إدارة وتوزيع المياه بكفاءة بزمام المحافظة.

وأشار وزير الري إلى حرصه على المرور الميداني لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، وتقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، وتحفيز العناصر المتميزة لبذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، وتلبية مطالب المنتفعين، مؤكدًا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للمستحقين من العاملين المتميزين فقط، بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية داخل منظومة العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن الزيارة تعكس حرص وزارة الموارد المائية والري على المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة عناصر المنظومة المائية، خاصة في المحافظات ذات الكثافات الزراعية، مشيرًا إلى أن بني سويف تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع الري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وضمان وصولها إلى نهايات الترع، وتحقيق الاستقرار للأنشطة الزراعية والخدمية بالمراكز والقرى.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، للانتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المقررة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، خاصة مع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

