محافظ بني سويف يهنئ لاعبي المشروع القومي لفوزهم بـ11 ميدالية في رفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية الشباب والرياضة ولاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف، بمناسبة تحقيقهم إنجازًا رياضيًا جديدًا بحصولهم على 11 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال والسيدات تحت 15 و17 سنة، والتي أُقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير الجاري.

وأعرب محافظ بني سويف عن فخره واعتزازه بما حققه لاعبو ولاعبات المشروع من نتائج متميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية داخل المحافظة، ويبرهن على نجاح منظومة العمل داخل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل المحلية والدولية.

أسفرت مشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف في البطولة عن حصد 11 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، فقد حصلت اللاعبة بسمة رمضان عبد الوهاب على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 53 كجم، كما حصلت اللاعبة آلاء جنيدي تمام على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 69 كجم، فيما فازت اللاعبة سندس محمد عبد القادر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 77 كجم.

وفي منافسات الرجال، حصل اللاعب بدوي محمد بدوي على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 88 كجم، كما فاز اللاعب عبد الرحمن أشرف عبود بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 94 كجم، في تأكيد واضح على المستوى الفني والبدني المتميز للاعبي المشروع.

كما أحرز اللاعب محمد خالد عبد الستار المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 79 كجم، وحصل اللاعب حسن محمد حسن على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 50 كجم، إلى جانب حصول اللاعب عبدة محمد عبد الوهاب على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 71 كجم.

وفي الميداليات البرونزية، حصلت اللاعبة حبيبة السيد أحمد الحمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 40 كجم، كما فازت اللاعبة رودينا رجب عويس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 69 كجم، وحصلت اللاعبة هنا أيمن عبد الوهاب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 63 كجم، بينما جاء اللاعب أحمد علي حسن في المركز الخامس في وزن 56 كجم.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه النتائج المشرفة تعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ برامج علمية ومنهجية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للأبطال الرياضيين من أبناء بني سويف.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبدعم الأستاذ محمد الكردي المشرف العام على قطاع الرياضة بالوزارة، والدكتور أحمد مختار المشرف على الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة بالوزارة، إلى جانب توجيهات وإشراف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، ومتابعة الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية.

كما أشاد المحافظ بالدور المتميز للجهاز الفني والإداري للمشروع، بقيادة الأستاذ مصطفى أسعد مدير المشروع، والكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب اللاعبين، إلى جانب الجهاز الإداري المكون من محمد محمد أحمد، وأسامة عبد العال، رضا لطيف، مثمنًا جهودهم في إعداد اللاعبين نفسيًا وبدنيًا وتحقيق هذه النتائج المشرفة.