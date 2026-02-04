غنيم يبحث إجراءات تحديث المُخطط الإستراتيجي لمدينة بني سويف

التقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بمكتبه اليوم ،وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، لمناقشة وبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والهيئة ،للسير في إجراءات تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة بني سويف والذي سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة والمحافظة .

حضر اللقاء كل من :المهندس مجدي ربيع مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد"ممثلا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني" والدكتور سامي عامر خبير التخطيط العمراني ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف والمهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة .

في بداية اللقاء أكد المحافظ أن ملف تحديث المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى يأتي في مقدمة أولويات المحافظة ،لما له من أهمية كبيرة لضمان مطابقة المخططات للظروف والمتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الفترة الأخيرة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلي جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية ،وذلك في إطار خطة وتوجهات الدولة في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتحسين البيئة العمرانية، وعدم إهدار ملكيات المواطنين وإيجاد حلول فعالة لمشكلات شبكات الطرق والخدمات والبنية الأساسية بهدف التيسير على المواطنين .

وشدد المحافظ على أهمية مراعاة خصوصية مدينة بني سويف بصفتها عاصمة للمحافظة والتي تمثل مركزا للأنشطة الاقتصادية والخدمات وفرص العمل علي نطاق إقليمي مما يستوجب النظر بنظرة شمولية للمدينة ومحيطها العمراني لمراعاة التكامل الوظيفي بين أجزاء المدينة وتوسعاتها في النطاق المحيط بها لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات والإسكان .

فيما أشار مدير التخطيط العمراني إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالتنسيق مع المكتب الاستشاري لتوفير البيانات المطلوبة من مختلف القطاعات لضمان ملائمة المخطط للوضع الراهن والخروج بمخرجات قابلة للتطبيق،لاسيما مع الانتهاء من اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المحافظة السبع ومتبقي المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا في اجراءات الاعتماد،حيث بدأت المحافظة إجراءات التحديث للمخططات وذلك في إطار الجهود المشكورة والتعاون المثمر والبناء بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني .