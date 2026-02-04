قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
محافظات

غنيم يبحث إجراءات تحديث المُخطط الإستراتيجي لمدينة بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بمكتبه اليوم ،وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، لمناقشة وبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والهيئة ،للسير في إجراءات تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة بني سويف والذي سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة والمحافظة .

حضر اللقاء كل من :المهندس مجدي ربيع مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد"ممثلا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني" والدكتور سامي عامر خبير التخطيط العمراني ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف والمهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة .

في بداية اللقاء أكد المحافظ أن ملف تحديث المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى يأتي في مقدمة أولويات المحافظة ،لما له من أهمية كبيرة لضمان مطابقة المخططات للظروف والمتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الفترة الأخيرة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلي جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية ،وذلك في إطار خطة وتوجهات الدولة في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتحسين البيئة العمرانية، وعدم إهدار ملكيات المواطنين وإيجاد حلول فعالة لمشكلات شبكات الطرق والخدمات والبنية الأساسية بهدف التيسير على المواطنين .

وشدد  المحافظ على أهمية مراعاة خصوصية مدينة بني سويف بصفتها عاصمة للمحافظة والتي تمثل مركزا للأنشطة الاقتصادية والخدمات وفرص العمل علي نطاق إقليمي مما يستوجب النظر بنظرة شمولية للمدينة ومحيطها العمراني لمراعاة التكامل الوظيفي بين أجزاء المدينة وتوسعاتها في النطاق المحيط بها لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات والإسكان .

فيما أشار مدير التخطيط العمراني إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالتنسيق مع المكتب الاستشاري لتوفير البيانات المطلوبة من مختلف القطاعات لضمان ملائمة المخطط للوضع الراهن والخروج بمخرجات قابلة للتطبيق،لاسيما مع الانتهاء من اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المحافظة السبع ومتبقي المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا في اجراءات الاعتماد،حيث بدأت المحافظة إجراءات التحديث للمخططات وذلك في إطار الجهود المشكورة والتعاون المثمر والبناء بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

محافظ دمياط

فتح فصول إضافية بمدارس التمريض الفنية بدمياط

انقطاع مياة الشرب بسمالوط

لمدة 8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب في سمالوط بالمنيا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يتفقد المقر المؤقت لمدرسة تمريض سمسطا بعد إحلال وتجديد المبنى القديم

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

