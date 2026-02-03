محافظ بني سويف يهنئ نادي بني سويف بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الممتاز (ب)





تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي بني سويف، وأعضاء الجمعية العمومية، وجماهير وأهالي المحافظة، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دوري الممتاز (ب)، وذلك عقب فوزه اليوم على فريق إبشواي.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا الإنجاز يُعد تحفيزا لأبناء بني سويف، ونقطة انطلاق قوية نحو مواصلة التقدم والمنافسة الجادة للصعود إلى الدوري الممتاز، وتحقيق ما هو أبعد من ذلك من طموحات جماهيرية ورياضية مشروعة، خاصة وأن الصعود تحقق قبل انتهاء عمر المسابقة بثلاث مباريات.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبون طوال الموسم، مثمنًا حالة الالتزام والانضباط وروح الفريق التي كانت وراء هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النجاحات في المراحل المقبلة.



وأشار المحافظ إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم الرياضة واكتشاف المواهب الشابة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الرياضية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء.