محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حلول مشاكل المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي وجه بها خلال لقاء المواطنين المنعقد 28 يناير الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة عدد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين المرتبطة بعدة قطاعات ومرافق خدمية حيوية، في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أوضحت مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة الذي تم عرضه، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من عزبة أبو القاسم بالكوم الأحمر من تكرار انسداد وطفح مياه الصرف الصحي ، على الرغم من أعمال إصلاحها اكثر من مرة بمعرفة المختصين من شركة المياه ، حيث أفادت الشركة أنه جار تنفيذ عمل جسّات للتربة في بعض الأجزاء التي تتعرض لهبوط أرضي مما يجعل مواسير وخطوط الشبكة عرضة للكسر المتكرر للقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وفيما يخص شكوى تقدم بها أحد المواطنين من مركز بني سويف يتضرر فيها من قيام أحد الجيران بالتعدي على خط التنظيم بإقامة بناء مُخالف واستقطاع قطعة من الشارع المُعتمد على الخريطة المخطط التفصيلي لاهناسيا الخضراء ، حيث أفادت إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أنه تمت المعاينة على الطبيعة ومراجعة جميع الإجراءات المتخذة حيال المبنى المخالف وجاري إعداد تقرير فني للعرض على السيد المحافظ.

من جانبها أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من بعض أهالي إحدى عزب قرية المنصورة بمركز ناصر ،يتضررون فيها من مزرعة دواجن ملكية خاصة لأحد المواطنين داخل الكتلة السكنية، أنه تمت المعاينة على الطبيعة وتبين وجود مخالفة لتوصيل مرفق المياه وتم تحرير محضر ، وأفاد التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أنه جار إعداد تقرير للعرض على المحافظ للتوجيه في هذا الشأن.