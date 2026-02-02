محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بـ ليلة النصف من شعبان

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على تقديم التهنئة لمواطني وقيادات المحافظة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب قدوم شهر رمضان المبارك،داعيا المولى سبحانه وتعالي أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والبركات ومزيد من الأمن والاستقرار والرخاء لوطننا مصر في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال الديني الذي أقامته الأوقاف، إحياءً لليلة النصف من شهر شعبان عقب صلاة المغرب بمسجد الرضا شرق النيل، بحضور :السيد "بلال حبش"نائب المحافظ ،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية،الشيخ محمد رضا عبد الحليم مدير منطقة وعظ بني سويف ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف ، الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف ،الشيخ على دياب مدير أوقاف البندر ، عمرو سعيد نائب رئيس مجلس إدارة المسجد، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر والدعاة والأئمة وبعض القيادات التنفيذية ،حيث أم المصلين الشيخ صالح أبو القاسم في الصلاة.

بدأ الاحتفال، الذي قدمه الشيخ مصطفى كمال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد عيد بإدارة أوقاف الفشن،ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف ،تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من حياة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ليلة النصف من شعبان التي اختصها المولى عزوجل بشرف تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام،موضحا أنها ليلة التسامح والتصالح والمغفرة ..فهى الليلة التي يطلع فيها المولى على قلوب العباد فيغفر لهم جميعا إلا من كان مشركا أو مشاحنا أو في قلبه حقد أو بغض



منوها أن ليلة النصف من شعبان هي من أيام الله التى ذكرها في كتابه الكريم "وذكرهم بأيام الله"كمثل تلك الأيام التى نجا الله فيها أنبياءه (نوح وإبراهيم ويوسف وعيسى "عليهم السلام جميعاً")ومثلها الأيام المباركة مثل ليلة القدر وأيام العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة ،فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية أداها الشيخ شوقي عبدالله.