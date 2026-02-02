عناوين معارض أهلا رمضان في الجيزة 2026 بتخفيضات كبيرة..تعرف على الأماكن

تستعد محافظة الجيزة، خلال الأيام القادمة لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بفيصل، بالإضافة لحالي 27 معرض آخرين بكافة انحاء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الجيزة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

ونكشف خلال السطور التالية، أماكن وعناوين معارض أهلاً رمضان بالجيزة:

- المعرض الرئيسى لـ«أهلاً رمضان» بمنطقة فيصل.

- أهلا رمضان بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، أمام مطحن السويحي.

- أهلا رمضان بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول.

- أهلا رمضان بأرض أبو عبيدة بالمنيب.

- أهلا رمضان بحي العجوزة في ميدان الكيت كات.

-أهلا رمضان بحي الدقي في شارع السودان بمدخل الكوبري الخشب.

- أهلا رمضان بحي الهرم في شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد.

- أهلاً رمضان بحي الهرم بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.

- أهلا رمضان بحي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

- أهلا رمضان بحي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين، في أرض الشركة الشرقية.

- أهلا رمضان بحي بولاق الدكرور، أسفل كوبري فيصل، بجوار نيابة مرور فيصل.

- أهلا رمضان بحي الطالبية، في شارع حسن محمد.

- أهلا رمضان بحي إمبابة، في شارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

- أهلا رمضان بحي المنيرة الغربية، بطريق البراجيل مساكن البراجيل.

- أهلا رمضان بمركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.

- أهلا رمضان بمركز ومدينة البدرشين في شارع عمرو بن العاص بجوار البنك.

- أهلا رمضان بمركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.

- أهلا رمضان بمدينة الحوامدية، في طريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.

- أهلا رمضان في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.

- أهلا رمضان بمركز أبو النمرس، في قرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

- أهلا رمضان بمركز أطفيح، في طريق 21 بجوار البنك الزراعي.

- أهلا رمضان بمركز الصف، في طريق 21 بجوار بنك مصر.

- أهلا رمضان بكرداسة، في شارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.

-أهلا رمضان بمركز الواحات البحرية، بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية، بجوار بيت ثقافة الباويطي.

-أهلا رمضان بالحي الـ11 باكتوبرأمام سنتر الوجيه.

-أهلا رمضان بالحي السادس أمام السنترال السادس من أكتوبر.

- أهلا رمضان أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة.

أهلا رمضان بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر.