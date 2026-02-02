محافظة الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات ورتش من أرض أبو عبيدة بحي جنوب

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل حملة ليلية مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من أرض أبو عبيدة بحي جنوب الجيزة وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 3800 طن من المخلفات والرتش بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لها.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالمناطق والأراضي المفتوحة والمحاور الرئيسية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة القطاعات.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي جنوب الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى.

وقال اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة انه تم تنفيذ الحملة بكامل المعدات والفرق الفنية التابعة للهيئة حيث تم الدفع بجميع السيارات والآليات اللازمة لرفع المخلفات بالإضافة إلى الفرق الميدانية التي عملت على إزالة التراكمات وتنظيف الموقع بالكامل لاستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.