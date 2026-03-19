قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر عيار 21 في تعاملات اليوم .. 7 آلاف جنيه داخل الصاغة
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: بحب كحك العيد
بكحك العيد.. السفير الأسترالي يهنئ الشعب المصري بـ عيد الفطر
عقوبات رادعة تنتظر المتسولين في عيد الفطر المبارك
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
عيد سعيد وكحك شديد.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك
توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
عودة يارا السكري إلى أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "علي كلاي"
اكتشاف هرم ثلاثي على المريخ يثير حيرة العلماء.. ما علاقته بأهرامات مصر؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك
أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال.. شاهد
5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الحلقة 29 من على قد الحب.. مفاجآت درامية تتصدر الترند

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 29 من مسلسل «على قد الحب» واحدة من أقوى الحلقات، بعدما حملت تطورات حاسمة ومفاجآت قلبت موازين الأحداث، لتتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحدث الأبرز بتمكن مريم التي تجسد شخصيتها نيللي كريم من استرداد شركتها بحكم قضائي، بعد مواجهة قوية داخل المحكمة مع سارة التي تقدم دورها مها نصار، لتنتهي القضية بفسخ عقد البيع وإلغاء التوكيل وإلزام سارة برد الأموال.

كما شهدت الحلقة اتفاقًا بين مريم ومراد الذي يلعب دوره أحمد سعيد عبد الغني، في خطوة أنهت النزاع القانوني سريعًا، بينما عادت مريم إلى ورشتها وسط استقبال حافل من العاملين، برفقة كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة.

وفي المقابل، انهارت سارة بعد تخلي مراد عنها، ولجأت إلى والدتها التي تجسد شخصيتها صفاء الطوخي، في محاولة للنجاة من السجن، وسط أجواء من الانكسار والضغوط النفسية.

التصعيد الأكبر جاء مع كشف الأدلة، حيث نجح كريم في الحصول على تسجيل فيديو يدين الدكتور طارق الذي يجسد شخصيته محمد علي رزق، ويؤكد تورطه مع سارة في إعطاء مريم عقاقير نفسية للسيطرة على ممتلكاتها.

نهاية الحلقة كانت صادمة، بعدما سلم كريم الأدلة للشرطة، ليتم القبض على طارق ثم سارة وتحويلهما للنيابة، في تطور درامي قوي حسم الصراع لصالح مريم.

الحلقة 29 جاءت مليئة بالمفاجآت والقرارات الحاسمة، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل بقوة، مؤكدين أنها من أكثر الحلقات إثارة وتأثيرًا في المسلسل حتى الآن.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وتسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تنتجه S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

ترشيحاتنا

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

بالصور

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد