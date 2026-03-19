الحلقة 29 من على قد الحب.. مفاجآت درامية تتصدر الترند

شهدت الحلقة 29 من مسلسل «على قد الحب» واحدة من أقوى الحلقات، بعدما حملت تطورات حاسمة ومفاجآت قلبت موازين الأحداث، لتتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحدث الأبرز بتمكن مريم التي تجسد شخصيتها نيللي كريم من استرداد شركتها بحكم قضائي، بعد مواجهة قوية داخل المحكمة مع سارة التي تقدم دورها مها نصار، لتنتهي القضية بفسخ عقد البيع وإلغاء التوكيل وإلزام سارة برد الأموال.

كما شهدت الحلقة اتفاقًا بين مريم ومراد الذي يلعب دوره أحمد سعيد عبد الغني، في خطوة أنهت النزاع القانوني سريعًا، بينما عادت مريم إلى ورشتها وسط استقبال حافل من العاملين، برفقة كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة.

وفي المقابل، انهارت سارة بعد تخلي مراد عنها، ولجأت إلى والدتها التي تجسد شخصيتها صفاء الطوخي، في محاولة للنجاة من السجن، وسط أجواء من الانكسار والضغوط النفسية.

التصعيد الأكبر جاء مع كشف الأدلة، حيث نجح كريم في الحصول على تسجيل فيديو يدين الدكتور طارق الذي يجسد شخصيته محمد علي رزق، ويؤكد تورطه مع سارة في إعطاء مريم عقاقير نفسية للسيطرة على ممتلكاتها.

نهاية الحلقة كانت صادمة، بعدما سلم كريم الأدلة للشرطة، ليتم القبض على طارق ثم سارة وتحويلهما للنيابة، في تطور درامي قوي حسم الصراع لصالح مريم.

الحلقة 29 جاءت مليئة بالمفاجآت والقرارات الحاسمة، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل بقوة، مؤكدين أنها من أكثر الحلقات إثارة وتأثيرًا في المسلسل حتى الآن.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وتسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تنتجه S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.