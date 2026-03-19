آخر تحديث لسعر عيار 21 في تعاملات اليوم .. 7 آلاف جنيه داخل الصاغة
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: بحب كحك العيد
بكحك العيد.. السفير الأسترالي يهنئ الشعب المصري بـ عيد الفطر
عقوبات رادعة تنتظر المتسولين في عيد الفطر المبارك
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
عيد سعيد وكحك شديد.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك
توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
عودة يارا السكري إلى أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "علي كلاي"
اكتشاف هرم ثلاثي على المريخ يثير حيرة العلماء.. ما علاقته بأهرامات مصر؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك
أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال.. شاهد
5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية امتدت لبضع ساعات، إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في إطار تضامن ودعم ومساندة مصر الكاملين لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتأكيدًا لإدانة ورفض مصر القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الزيارة بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله لدى الوصول أخوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وأخيه الشيخ محمد بن زايد.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد دعم مصر الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الظروف الحالية، ومساندة مصر لما تتخذه القيادة الإماراتية من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار الإمارات ومصالح شعبها الشقيق، مؤكداً رفض وإدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على الإمارات والدول العربية الشقيقة.

 كما شدد الرئيس على أن الأمن القومي لدول الخليج العربي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي. 

واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف التصعيد، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر نقلت للجانب الإيراني رسالة واضحة بأن دول الخليج ليست جزءًا من الحرب الدائرة وأن الاعتداءات الإيرانية عليها غير مقبولة ولا مبررة ويتعين وقفها فوراً، كما أكد الرئيس أن مصر تواصل جهودها لحث كافة الأطراف على العودة الفورية للمسار التفاوضي الكفيل وحده بالتوصل لحلول دبلوماسية تحافظ على استقرار وسيادة الدول ومقدرات شعوبها وفقاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحب، من جانبه، بزيارة السيد الرئيس، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 كما أعرب عن تقديره لموقف مصر الراسخ الداعم للإمارات، والدور الذي تقوم به من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر تعزيزًا للسلم والأمن بالمنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين بحثا كذلك الموقف الراهن للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دفعها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 

كما بحث الرئيسان التطورات المرتبطة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين تحقيقًا للأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعقب انتهاء اللقاء، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمرافقة الرئيس بالمطار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس توجه عقب ذلك إلى دولة قطر الشقيقة، حيث كان في استقباله لدى الوصول لمطار حمد الدولي أخوه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكذلك  السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، وأعضاء السفارة المصرية في الدوحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا لقاءً موسعًا ضم وفدي البلدين، استهله الرئيس بتأكيد دعم مصر الكامل لدولة قطر واصطفافها مع كافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الآثمة والمدانة على أراضيها، مؤكداً مساندة مصر الكاملة لما تتخذه دولة قطر من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، كما استعرض الرئيس الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك الاتصالات مع الجانب الإيراني والتي أكدت فيها مصر إدانتها للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الدول الشقيقة وطالبت بوقفها بشكل فوري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 ومن ناحيته، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره البالغ لزيارة الرئيس وحرصه على التواصل معه منذ بداية الأزمة الحالية، مؤكداً كذلك تقديره لموقف مصر الحريص دائماً على دعم استقرار وسيادة قطر وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، كما أكد أن دولة قطر تعتز بالتنسيق والتشاور مع مصر والرامي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي والتوصل لحلول سلمية لكافة أزمات المنطقة، مستعرضاً الجهود التي تقوم بها دولة قطر للدفاع المشروع عن أراضيها وشعبها. 

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أن مصر تعتبر أمن دول الخليج العربي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن ما يجمع مصر ودول الخليج العربي من تاريخ ومصير واحد يحتّمان تعزيز التعاون بكافة صوره والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، كما ناقش الزعيمان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، واتفقا على تكثيف التشاور المصري القطري في الفترة المقبلة حول سبل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي، وعقب نهاية اللقاء قام  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوديع الرئيس في مطار الدوحة الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عاد بسلامة الله، مساء اليوم، إلى أرض الوطن عقب إتمام الزيارتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قطر

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

سواحل الإمارات

تصعيد خطير في خليج عُمان.. حريق بناقلة نفط قرب سواحل الإمارات والقبضان مفقود

الكونجرس الأمريكي

صفقات بـ 15 مليار دولار.. إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة إلى الإمارات والكويت والأردن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الجميع: 200 مليار دولار مبلغ زهيد لتمويل الحرب ضد إيران

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

