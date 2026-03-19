الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على أمن دول الخليج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار الإمارات ودول الخليج".

وقال الرئيس السيسي:" تم إبلاغ الجانب الإيراني بأن الاعتداءات على دول الخليج غير مقبولة وغير مبررة

وقال الرئيس السيسي:" نقلنا للجانب الإيراني رسالة واضحة بأن دول الخليج ليست جزءا من الحرب الدائرة".



وأكد الرئيس السيسي:" الأمن القومي لدول الخليج العربي امتداد للأمن القومي المصري".

وتابع الرئيس السيسي:" يجب وقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورا، وهناك جهود مصرية مكثفة لحث الأطراف كافة على العودة الفورية للمسار التفاوضي".

وأضاف الرئيس السيسي:" المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد للتوصل لحلول دبلوماسية تحافظ على استقرار الدول".