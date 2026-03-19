درة تعتذر وتطلب أمنيتها الأخيرة قبل الموت فى مسلسل علي كلاي

تشهد أحداث «على كلاي» لحظة إنسانية شديدة التأثير، بعدما تواجه ميادة،(درة)، أخيرًا كل ما ارتكبته، وتقرر الاعتذار لـعلى ( أحمد العوضي)، عن كل ما فعلته في حقه خلال رحلة الصراع الطويلة بينهما.

ويأتي هذا الاعتذار بعد أن يتمكن علي من الوصول إلى مكان روح ولمّ شمله بها من جديد، لتبدأ خيوط الحقيقة في الانكشاف، وتجد ميادة نفسها أمام لحظة مواجهة مع ضميرها.

وفي خطوة تعكس ندمها الكامل، تعيد ميادة الطفل إلى علي، في محاولة لإصلاح جزء مما أفسدته، وتأكيدًا على اعترافها بالحقيقة.

تفاجئ ميادة علي بطلب أخير يحمل قدرًا كبيرًا من الألم والصدق؛ حيث تعرب عن أمنيتها في أن تموت وهي على ذمته، وكأنها تبحث عن نهاية تمنحها قدرًا من السلام بعد كل ما مرت به.

بهذا المشهد، يختتم على كلاى واحدة من أكثر الرحلات الدرامية تعقيدًا، حيث تتحول ميادة من شخصية سيطرت عليها الرغبة في الانتقام إلى امرأة تبحث عن الغفران… ولو في لحظاتها الأخيرة.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.