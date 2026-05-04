صلاح الشرنوبي: هاني شاكر فنان استثنائي كان مثالا للتواضع والرقي

تحدث الموسيقار صلاح الشرنوبي بحزن بالغ عن رحيل هاني شاكر، مؤكدًا أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية وإنسانية نادرة، وأن صوته المميز وإحساسه الراقي من الصعب أن يتكررا مجددًا، واصفًا إياه بأنه أحد أهم الأصوات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الغناء العربي.

وأوضح الشرنوبي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر والوطن العربي خسرا فنانًا استثنائيًا استطاع عبر مشواره الطويل أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل حاضرة في الذاكرة الفنية العربية لسنوات طويلة.

كما تحدث عن الجانب الإنساني في شخصية هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان مثالًا للتواضع والرقي في التعامل مع الجميع، سواء مع نجوم جيله أو مع الأجيال الجديدة، إلى جانب تمتعه بخفة ظل وهدوء وابتسامة لا تفارقه، ما جعله محبوبًا داخل الوسط الفني وخارجه.

وأشار إلى أن علاقته به تعود إلى منتصف التسعينيات، حيث جمعتهما سنوات طويلة من التعاون الفني والعمل المشترك، سافرا خلالها وتقاسما العديد من النجاحات، مؤكدًا أنه لمس عن قرب مدى إخلاصه لفنه واحترامه الكبير لجمهوره.

ولم يغفل الشرنوبي الحديث عن زوجة الفنان الراحل، نهلة، مؤكدًا أنها كانت سندًا حقيقيًا له طوال رحلته الفنية والإنسانية، واصفًا إياها بالسيدة العظيمة التي وقفت بجواره في مختلف المواقف.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب كبير، بل كان إنسانًا راقيًا وصاحب أخلاق رفيعة، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل خالدًا في وجدان محبيه وجمهوره العربي.

وفاة هانى شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.