قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
الحرس الثوري الإيراني يحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟
احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام
الدوري السعودي يشتعل.. هل يتعثر النصر في اللحظة الحاسمة أم ينتفض الهلال؟ وماذا فعل رونالدو بعد الخسارة من القادسية؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان
جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير
انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو
كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صلاح الشرنوبي: هاني شاكر فنان استثنائي كان مثالا للتواضع والرقي

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد إبراهيم

تحدث الموسيقار صلاح الشرنوبي بحزن بالغ عن رحيل هاني شاكر، مؤكدًا أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية وإنسانية نادرة، وأن صوته المميز وإحساسه الراقي من الصعب أن يتكررا مجددًا، واصفًا إياه بأنه أحد أهم الأصوات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الغناء العربي.

وأوضح الشرنوبي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر والوطن العربي خسرا فنانًا استثنائيًا استطاع عبر مشواره الطويل أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل حاضرة في الذاكرة الفنية العربية لسنوات طويلة.

كما تحدث عن الجانب الإنساني في شخصية هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان مثالًا للتواضع والرقي في التعامل مع الجميع، سواء مع نجوم جيله أو مع الأجيال الجديدة، إلى جانب تمتعه بخفة ظل وهدوء وابتسامة لا تفارقه، ما جعله محبوبًا داخل الوسط الفني وخارجه.

وأشار إلى أن علاقته به تعود إلى منتصف التسعينيات، حيث جمعتهما سنوات طويلة من التعاون الفني والعمل المشترك، سافرا خلالها وتقاسما العديد من النجاحات، مؤكدًا أنه لمس عن قرب مدى إخلاصه لفنه واحترامه الكبير لجمهوره.

ولم يغفل الشرنوبي الحديث عن زوجة الفنان الراحل، نهلة، مؤكدًا أنها كانت سندًا حقيقيًا له طوال رحلته الفنية والإنسانية، واصفًا إياها بالسيدة العظيمة التي وقفت بجواره في مختلف المواقف.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب كبير، بل كان إنسانًا راقيًا وصاحب أخلاق رفيعة، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل خالدًا في وجدان محبيه وجمهوره العربي.

وفاة هانى شاكر 

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر أعمال هاني شاكر أغانى هاني شاكر صلاح الشرنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

108 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الإسكندرية للأدوية خلال 9 أشهر

امريكا وإيران

بعد 6 أشهر من التصعيد.. حرب بلا حسم بين واشنطن وطهران وتوازن دقيق في “حجم الخسائر”

خلال اللقاء

المركزي: مباحثات مع البنك الأفريقي لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية..تفاصيل

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد