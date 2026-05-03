الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
نادية مصطفى تعلن الموعد والمكان النهائي لجنازة وعزاء هاني شاكر

تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن التفاصيل النهائية لجنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، بعد إعلانها في وقت سابق عن وجود تعديلات في مكان إقامة الجنازة والعزاء.


وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك":
"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان."

موعد جنازة وعزاء هانى شاكر

وأضافت أن صلاة الجنازة ستقام يوم الأربعاء الموافق 6 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة في بالم هيلز، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضحت أن العزاء سيقام يوم الخميس الموافق 7 مايو بمسجد أبو شقة في بالم هيلز.

وفاة هانى شاكر 

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، للأسف، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

