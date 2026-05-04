قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
الحرس الثوري الإيراني يحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟
احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام
الدوري السعودي يشتعل.. هل يتعثر النصر في اللحظة الحاسمة أم ينتفض الهلال؟ وماذا فعل رونالدو بعد الخسارة من القادسية؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان
جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير
انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو
كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة بيع زينات صدقي لأثاثها

زينات صدقي
زينات صدقي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي، التى تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي اشتهرهن بتقديم الأدوار الكوميدية على الشاشة.

وُلدت زينب محمد سعد، وهو الاسم الحقيقي لـ زينات صدقي، في مثل هذا اليوم 4 مايو عام 1912، في مدينة الإسكندرية، وعملت في بداية حياتها كـ مونولوجست وراقصة.

رفضت أسرتها عملها في الفن، فهربت منهم إلى لبنان مع صديقتها خيرية صدقي، وتبناها الفنان نجيب الريحاني فنيًا، وضمها إلى فرقته. 

أعمال زينات صدقي 

شاركت زينات صدقي، الفنان الراحل إسماعيل ياسين في العديد من الأفلام السينمائية، وشاركت بالعمل معه في فرقته المسرحية، إلى أن قل نشاطها الفني في أواخر أيامها .

ومن أبرز أعمالها: الست نواعم، الآنسة حنفي، أربع بنات وضابط، رجل وامرأتان، السراب، معبودة الجماهير، أشجع رجل في العالم، عريس مراتي، حب في حب، المجانين في نعيم، المليونير الفقير، العقل زينة، عفريتة هانم، المجنونة، فايق ورايق، قطر الندي، بلدي وخفة، غزل البنات، جمال ودلال، بحبح باشا، ابن حميدو، الستات ما يعرفوش يكدبوا، بنات حواء، تمر حنة، كانت آخر أعمالها الفنية، فيلم بنت اسمها محمود عام 1975. 

زينات صدقي تبيع أثاث بيتها 

وحصلت على شهادة تكريم من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976م، في عيد الفن الذي بدأ فى عهده، وبناءً على اختيار الرئيس.

اضطرت إلى بيع أثاث بيتها بالكامل، من أجل تسديد الضرائب وإيجاد ما يكفيها لتعيش وتأكل، إلى أن قام الرئيس السادات بتخصيص لها معاشا استثنائيا عام 1976.

تزوجت مرة واحدة في بداية حياتها بشكل معلن، ثم مرت بانفصال سريع بلا أطفال، فاشتهرت في السينما بأداء دور العانس، ثم تردد أنها تزوجت من أحد الشخصيات الهامة ولكنها رفضت إعلان الزيجة، حيث كان يذهب إلى مشاهدتها فى المسرح، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك بسبب رغبته فى اعتزالها التمثيل.

زينات صدقي الفنانة زينات صدقي أعمال زينات صدقي أفلام زينات صدقي ذكرى ميلاد زينات صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

108 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الإسكندرية للأدوية خلال 9 أشهر

امريكا وإيران

بعد 6 أشهر من التصعيد.. حرب بلا حسم بين واشنطن وطهران وتوازن دقيق في “حجم الخسائر”

خلال اللقاء

المركزي: مباحثات مع البنك الأفريقي لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية..تفاصيل

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد