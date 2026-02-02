أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين

كشف الإعلامي أحمد موسى، الأسباب الحقيقة وراء تواجد اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن ملفات جيفري إبستين، معقبًا: «الملف دا يعتبر الشغل الشاغل للعالم كله، دا بيغطي على موضوع إيران».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أحمد أبو الغيط تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ملفات إبستين، وكمان أعداءه كتير استغله دا وتم نشره على السوشيال».

وتابع: «اليوم كلمت أحمد أبو الغيط هاتفيا وتحدثنا عن ملف إبستين وحقيقة تواجده ضمن هذه الملفات، وتم بحث الملف في الأمانة العامة للجامعة، وفي 2010 تم دعوته لحضور ملتقى دبلوماسي في جزيرة سيربنت بالإمارات، والملتقى دا كان لوزراء الخارجية العرب في الإمارات في ذلك الوقت».

وأكمل: "المدعون للملتقى كانوا على قائمة واحدة، وإبستين حصل على نسخة من القائمة المدعويين للملتقى، وبالمناسبة أبو الغيط لم يذهب للملتقى وكمان لم يلتقى إطلاقا بـ إبستين، ولا ليس له علاقة بأي شيء، ولكن إبستين حصل على نسخة من قامة المدعوين لهذا المتلقى».

وأردف: « أحمد أبو الغيط قال لي إنه المتلقى كان في الإمارات، لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بين هناك بينه وبين وإبستين».