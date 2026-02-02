بمشاركة حجازي.. نيوم يخطف نقطة ثمينة فى الوقت القاتل أمام الأخدود

أقتنص فريق نيوم نقطة ثمينة من الأخدود، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في نجران، ضمن الجولة الـ 20 ضمن منافسات من الدوري السعودي.

وافتتح الأخدود التهديف في الدقيقة 4، عن طريق خالد ناري، ثم أدرك نيوم هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق أليكساندر لاكازيتي من علامة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوم إلى النقطة الـ25 محتلاً المركز التاسع، وأرتفع رصيد الأخدود في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل نيوم كالتالي:

لويس ماكسيميانو – خليفة الدوسري – أحمد حجازي – ناثان زيزي – فارس عابدي – أمادو كوني – عبد العزيز نور – علاء حجي – سعيد بن رحمة – لوشتيناو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت.