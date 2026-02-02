وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ليلة النصف من شعبان تُعد من الليالي المباركة ذات الخصوصية الروحانية الكبيرة؛ لما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ونفحات ربانية، مشيرًا إلى أن الله - سبحانه وتعالى- يطّلع فيها على عباده جميعًا، ويعمّهم بمغفرته، باستثناء من امتلأت قلوبهم بالمشاحنة والخصومة.

وأوضح الدكتور مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الليلة تأتي في منزلة عظيمة بعد ليلة القدر، من حيث الفضل والمكانة، لافتًا إلى أن جمهور العلماء استحبوا إحياءها بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله- عز وجل-.

وأشار إلى أن عددًا من العلماء ذكروا أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كان في ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي لا ينتقص من مكانة المسجد الأقصى، الذي سيظل حاضرًا في وجدان الأمة الإسلامية، قائلاً: «المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، وسيرده الله إلينا بإذنه تعالى».

وتناول وزير الأوقاف السابق البعد الإنساني والوطني في سيرة النبي ﷺ، موضحًا أن الرسول الكريم كان يتمنى في قلبه أن تكون القبلة إلى المسجد الحرام، تعبيرًا عن تعلقه بوطنه، دون أن يصرّح بطلب ذلك، حتى جاء أمر الله- عز وجل- استجابة لما في قلب نبيه الكريم.

واستشهد الدكتور مختار جمعة بعدد من الآيات القرآنية التي تعكس عمق العلاقة بين الأنبياء وربهم، موضحًا أن سيدنا موسى عليه السلام قال: «وعجلت إليك رب لترضى»، بينما خاطب الله- سبحانه وتعالى-، نبيه محمدًا ﷺ، بقوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»، في إشارة إلى علو مكانة النبي ﷺ وعظيم ما أعده الله له.

كما أشار إلى أن النبي ﷺ كان يتلو قول الله- تعالى-: «رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم»، موضحًا أن هذه الآية تجسد منهج الرحمة والدعوة بالحكمة، وتؤكد أن إقامة الحجة تستلزم وصول الدعوة إلى الناس بصورة صحيحة وسليمة.

واختتم وزير الأوقاف السابق، حديثه، بالتأكيد على أن ليلة النصف من شعبان فرصة عظيمة للتوبة وتصحيح القلوب، مشددًا على أن الله يغفر فيها لعباده جميعًا.

ودعا إلى نبذ الخصومة، وتطهير القلوب، وإحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء والعمل الصالح.