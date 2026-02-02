قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
من الإغراق البصري إلى الاستغلال الجنسي.. لماذا كان حجب روبلكس حتميًا| استشاري صحة نفسية يوضح السبب
نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين

محمد مختار
محمد مختار
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ليلة النصف من شعبان تُعد من الليالي المباركة ذات الخصوصية الروحانية الكبيرة؛ لما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ونفحات ربانية، مشيرًا إلى أن الله - سبحانه وتعالى- يطّلع فيها على عباده جميعًا، ويعمّهم بمغفرته، باستثناء من امتلأت قلوبهم بالمشاحنة والخصومة.

وأوضح الدكتور مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الليلة تأتي في منزلة عظيمة بعد ليلة القدر، من حيث الفضل والمكانة، لافتًا إلى أن جمهور العلماء استحبوا إحياءها بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله- عز وجل-.

وأشار إلى أن عددًا من العلماء ذكروا أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كان في ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي لا ينتقص من مكانة المسجد الأقصى، الذي سيظل حاضرًا في وجدان الأمة الإسلامية، قائلاً: «المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، وسيرده الله إلينا بإذنه تعالى».

وتناول وزير الأوقاف السابق البعد الإنساني والوطني في سيرة النبي ﷺ، موضحًا أن الرسول الكريم كان يتمنى في قلبه أن تكون القبلة إلى المسجد الحرام، تعبيرًا عن تعلقه بوطنه، دون أن يصرّح بطلب ذلك، حتى جاء أمر الله- عز وجل- استجابة لما في قلب نبيه الكريم.

واستشهد الدكتور مختار جمعة بعدد من الآيات القرآنية التي تعكس عمق العلاقة بين الأنبياء وربهم، موضحًا أن سيدنا موسى عليه السلام قال: «وعجلت إليك رب لترضى»، بينما خاطب الله- سبحانه وتعالى-، نبيه محمدًا ﷺ، بقوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»، في إشارة إلى علو مكانة النبي ﷺ وعظيم ما أعده الله له.

كما أشار إلى أن النبي ﷺ كان يتلو قول الله- تعالى-: «رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم»، موضحًا أن هذه الآية تجسد منهج الرحمة والدعوة بالحكمة، وتؤكد أن إقامة الحجة تستلزم وصول الدعوة إلى الناس بصورة صحيحة وسليمة.

واختتم وزير الأوقاف السابق، حديثه، بالتأكيد على أن ليلة النصف من شعبان فرصة عظيمة للتوبة وتصحيح القلوب، مشددًا على أن الله يغفر فيها لعباده جميعًا.

ودعا إلى نبذ الخصومة، وتطهير القلوب، وإحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء والعمل الصالح.

محمد مختار فضل شعبان ادعية فضل أيام الذكر صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

سعر الذهب

300 جنيه هبوط | استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

وزير البترول فى فيديو كونفرس مع الوزراء

بدوي: رفع كفاءة شبكة نقل المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطن

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس جهاز العلمين لمتابعة المشروعات والتأكد من الالتزام بالمواعيد

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد