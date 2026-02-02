قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
من الإغراق البصري إلى الاستغلال الجنسي.. لماذا كان حجب روبلكس حتميًا| استشاري صحة نفسية يوضح السبب
نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل فروق محدودة بين أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

ميد بنك:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

المصرف المتحد:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

 

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

HSBC:
47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

QNB الأهلي:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك مصر:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

 

أسعار الدولار في بنوك أخرى

البنك العقاري المصري العربي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

كريدي أجريكول:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

بنك البركة:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري مستوى:
47.012 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

 

نظرة عامة على حركة الدولار اليوم

يتحرك سعر الدولار داخل البنوك المصرية في نطاق ضيق، حيث تراوح سعر الشراء بين 47 جنيها و47.180 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.100 و47.280 جنيه، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم .

أسعار الدولار اليوم الاثنين أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار الدولار في بنوك أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد