قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
رشا عوني

يترقب الكثير موعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم للمناطق على مستوى الجمهورية من أعمالها قريبا وبدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، كما بدأ الكثير البحث عن طريقة التقديم على الوحدات البديلة التي أعلنت عنها الحكومة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم. 

آخر موعد للتقديم في السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان أن 14 أبريل 2026 هو آخر موعد للتقديم، عبر منصة «مصر الرقمية»، ويشترط للتقدم أن يكون المستأجر فعليًا ومقيمًا بالوحدة، وألا تكون مغلقة، مع تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية، وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام.

موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم

تنتهي لجان الحصر للإيجار القديم من أعمالها يوم 5 فبراير المقبل باعتباره الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

تقسيم المناطق 

وينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان مختصة للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط بالمنطقة.

متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟ 

وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو الأمر المترقب خلال الأشهر القليلة المقبلة مع انتهاء لجنة الحصر من أعمالها في 5 فبراير. 

القيمة الإيجارية المؤقتة والنهائية

ووفقًا لأحكام القانون، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وهي اللجان المنوط بها تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ومن المقرر أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

قيمة زيادة الإيجار القديم

وبعد إعلان المحافظ المختص نتائج التصنيف، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية؛ حيث تُحتسب كالآتي: 

  • في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه.
  •  وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
  •  بينما حُدد الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا.

زيادة سنوية 15% 

ويقر القانون زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة، كما منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.

حالات الإخلاء الإجباري للإيجار القديم 

حدد القانون حالتين أساسيتين يجري فيهما تطبيق الإخلاء الإجباري، وهما:

ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا بلا عذر مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا، يصبح من حق المالك استرداد العقار فورًا. 

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكنه استخدامها لغرض نفس العقار المؤجر، يصبح الإخلاء إجباريًا، وهو ما يحول دون احتفاظ شخص بأكثر من عقار بينما يستفيد من إيجار قديم مدعوم. 

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد توافر أحد هذين الشرطين، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر فوري بإخلاء المكان دون تأخير، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع. 

خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم في 7 محافظات

حددت 7 محافظات خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في مقدمتها القاهرة، إلى جانب الجيزة ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، في خطوة تعد الأوسع منذ إقرار القانون، وتمثل المرحلة الأهم على طريق إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.

القرارات الصادرة عن المحافظين، والتي نشرت تباعًا في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، اعتمدت على ما انتهت إليه لجان حصر وتقسيم المناطق، التي شكلت بقرارات من مجلس الوزراء، وحددت بدقة طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وقسمتها إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق ضوابط ومعايير واضحة.



 

موعد تطبيق زيادة الايجار القديم قانون الايجار القديم السكن البديل زيادة الايجار القديم تعديلات الايجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 530 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

جامعة طنطا

عميد طب طنطا: حريصون على إعداد كوادر طلابية مؤهلة لتحمل المسئولية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 206 مخالفات مرورية لقائدي المركبات والسيارات

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد