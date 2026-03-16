أستراليا: لن نرسل سفنا حربية إلى مضيق هرمز رغم طلب ترامب

أعلنت وزيرة النقل الأسترالية​ كاثرين كينج​، أن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ دولا حليفة والصين إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في مضيق هرمز.



وقالت كاثرين كينج لهيئة الإذاعة الوطنية "إيه بي سي"، "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئا طُلب منا القيام به وليس شيئا نساهم فيه".

مشاورات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تجري مشاورات مع عدد من الدول لبحث سبل تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع سبع دول أخرى.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين خلال رحلته على متن الطائرة الرئاسية، أن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها آليات لضمان أمن هذا الممر البحري الحيوي.

وقال ترامب إن القدرات العسكرية لإيران شهدت تراجعاً، مؤكداً أن الوقت أصبح مناسباً لمشاركة دول أخرى في تأمين مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت دائماً جاهزة لدعم حلفاء الناتو، مشدداً على أهمية أن ترد أي دولة من هذه الدول بالمساعدة عند الحاجة.

وأوضح ترامب أنه لن يسمح لمخاوف ارتفاع أسعار النفط بأن تعيق جهوده لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

ترامب يخطط للإستيلاء على النفط الإيراني

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن دونالد ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني الرئيسي في جزيرة خرج، في خطوة قد تشكل ضربة اقتصادية كبيرة لإيران.

وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، فإن تنفيذ مثل هذه الخطة سيتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض للسيطرة على الجزيرة التي تعد مركزًا حيويًا لتخزين وتصدير النفط الإيراني.

وأضاف المسؤول أن ترامب «منجذب لفكرة الاستيلاء على جزيرة خرج»، معتبرًا أن السيطرة عليها قد توجه ضربة مباشرة لاقتصاد إيران المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.