إلكترونية و15% أسئلة مقالية|قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي
1721 فرصة عمل في 8 محافظات.. تعرف على وظائف وزارة العمل الجديدة
لبنان يدين استهداف "اليونيفيل" في 3 هجمات منفصلة ويشدد على تسليم السلاح للدولة
مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي
التعادل يسيطر على المشهد بعد مباريات الذهاب.. فرص قوية لبيراميدز والزمالك وعودة حاسمة تنتظر الأهلي والمصري قاريا
إلغاء الرخصة والحبس.. كيف واجه القانون تعاطي المخدرات حال السير بالطريق العام؟
ترامب: لا نستفيد من مضيق هرمز وعلى الدول المستفيدة حمايته
خلف الكواليس.. ترامب يؤكد التواصل مع إيران ويرفض إعلان نهاية الحرب
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي
الفراخ البيضاء تسجل 120 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 مارس
أمطار في حلايب وجنوب الصعيد.. والأرصاد تُحذر من نشاط الرياح بالصحراء الغربية وجنوب سيناء
أخبار العالم

أستراليا: لن نرسل سفنا حربية إلى مضيق هرمز رغم طلب ترامب

هاجر رزق

أعلنت وزيرة النقل الأسترالية​ كاثرين كينج​، أن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ دولا حليفة والصين إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في مضيق هرمز.


وقالت كاثرين كينج لهيئة الإذاعة الوطنية "إيه بي سي"، "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئا طُلب منا القيام به وليس شيئا نساهم فيه".

مشاورات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تجري مشاورات مع عدد من الدول لبحث سبل تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع سبع دول أخرى.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين خلال رحلته على متن الطائرة الرئاسية، أن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها آليات لضمان أمن هذا الممر البحري الحيوي.

وقال ترامب إن القدرات العسكرية لإيران شهدت تراجعاً، مؤكداً أن الوقت أصبح مناسباً لمشاركة دول أخرى في تأمين مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت دائماً جاهزة لدعم حلفاء الناتو، مشدداً على أهمية أن ترد أي دولة من هذه الدول بالمساعدة عند الحاجة.

وأوضح ترامب أنه لن يسمح لمخاوف ارتفاع أسعار النفط بأن تعيق جهوده لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

ترامب يخطط للإستيلاء على  النفط الإيراني

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن دونالد ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني الرئيسي في جزيرة خرج، في خطوة قد تشكل ضربة اقتصادية كبيرة لإيران.

وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، فإن تنفيذ مثل هذه الخطة سيتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض للسيطرة على الجزيرة التي تعد مركزًا حيويًا لتخزين وتصدير النفط الإيراني.

وأضاف المسؤول أن ترامب «منجذب لفكرة الاستيلاء على جزيرة خرج»، معتبرًا أن السيطرة عليها قد توجه ضربة مباشرة لاقتصاد إيران المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

بالصور

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد