بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
محافظ القاهرة يعلن التقسيم الرسمى لمناطق الإيجار القديم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم بالقاهرة حرصت على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى على مستوى احياء العاصمة، والتزمت بأقصى درجات الشفافية والعدالة.

وأضاف محافظ القاهرة ، أن نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة بلغت ١٨%، والمناطق المتوسطة ٣١%، فى حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بحوالى ٣٧%، وبلغت نسبة المناطق الغير خاضعة لقانون الايجار القديم ١٤%.

وأصدر ال​كتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية و تقسيم المناطق السكنية في العاصمة،بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية وبدأ العمل به،كما تم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.

و​بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة، نصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان هى المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر، ​المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر، ​المناطق الاقتصادية، ويُرمز لها باللون الأحمر.

وتم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة.​

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المناطق المتميزة

