إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت السلطات القضائية في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، الأحد، بإلقاء القبض على 20 شخصا في مدينة أورميا للاشتباه في تورطهم بقضايا تجسس لصالح إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

وقال المدعي العام في المحافظة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المشتبه بهم بعد عمليات متابعة ورصد استمرت لفترة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنهم كانوا يعملون على جمع معلومات حساسة تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران وإرسالها إلى جهات إسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي عن مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من عملياتها ضد إيران، موضحا أن بعض الضربات استهدفت نقاط تفتيش أمنية استنادا إلى معلومات وفرها مخبرون على الأرض.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا منذ 28 فبراير، حيث تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية داخل إيران، في حين ترد طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة تستهدف إسرائيل وعددًا من دول المنطقة.