الأجهزة الأمنية تلقي القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتراشقهم بالحجارة بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (6 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح") وطرف ثان: (5 أشخاص) لخلافات بينهم حول شراء قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم والتراشق بالحجارة مما أسفر عن إصابة أحدهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





