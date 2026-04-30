قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران
هل هناك شر محض أو أن الخير دائمًا نجده في كل شيء؟.. علي جمعة يوضح
هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل
يحد من المشاكل الأسرية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد
سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي
رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز
شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة
الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة
إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم
بلومبرج: طلب أمريكي لصاروخ فرط صوتي يثير تساؤلات حول التصعيد مع إيران
كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة
عمرو عثمان: تخريج 100 متعافٍ جديد من مركز العزيمة بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة

محمد بدران

في موقف إنساني لافت، روى المواطن الفلسطيني جهاد حلس، القادم من قطاع غزة، أن شقيقه المقيم حالياً في مصر كان قد حجز موعدًا لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات، وسدد كامل التكاليف مقدّمًا، بما يشمل رسوم المستشفى وأتعاب الطبيب.

وبحسب الرواية، وعند دخول الطبيب لمراجعة الحالة قبل بدء العملية، علم أن المريض من أبناء قطاع غزة، ففاجأ الحضور بطلبه من طاقم المساعدة داخل غرفة العمليات إعادة أتعابه كاملة للمريض، والتي تمثل نحو ثلثي تكلفة العملية.

ورغم إصرار المريض على دفع المبلغ باعتباره قد تم الاتفاق عليه مسبقًا، رفض الطبيب بشكل قاطع، قائلاً له: «لو أنت أغنى واحد في غزة مش هآخد منك حاجة»، في إشارة إلى رغبته في تقديم الخدمة دون مقابل.

ولاقى هذا الموقف تفاعلاً واسعًا من أسرة المريض، التي اعتبرته نموذجًا للإنسانية والتقدير، مشيدين بما وصفوه بـ«الشهامة والكرم المصري» في التعامل مع الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي غزة.

واختُتمت الرواية بتوجيه الشكر والتقدير للطبيب، معتبرين أن ما حدث رسالة دعم ومساندة تتجاوز حدود المهنة إلى موقف إنساني خالص.

موقف انساني طبيب مصري مريض فلسطيني علاج مريض اجر الطبيب المصري

