شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة

في موقف إنساني لافت، روى المواطن الفلسطيني جهاد حلس، القادم من قطاع غزة، أن شقيقه المقيم حالياً في مصر كان قد حجز موعدًا لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات، وسدد كامل التكاليف مقدّمًا، بما يشمل رسوم المستشفى وأتعاب الطبيب.

وبحسب الرواية، وعند دخول الطبيب لمراجعة الحالة قبل بدء العملية، علم أن المريض من أبناء قطاع غزة، ففاجأ الحضور بطلبه من طاقم المساعدة داخل غرفة العمليات إعادة أتعابه كاملة للمريض، والتي تمثل نحو ثلثي تكلفة العملية.

ورغم إصرار المريض على دفع المبلغ باعتباره قد تم الاتفاق عليه مسبقًا، رفض الطبيب بشكل قاطع، قائلاً له: «لو أنت أغنى واحد في غزة مش هآخد منك حاجة»، في إشارة إلى رغبته في تقديم الخدمة دون مقابل.

ولاقى هذا الموقف تفاعلاً واسعًا من أسرة المريض، التي اعتبرته نموذجًا للإنسانية والتقدير، مشيدين بما وصفوه بـ«الشهامة والكرم المصري» في التعامل مع الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي غزة.

واختُتمت الرواية بتوجيه الشكر والتقدير للطبيب، معتبرين أن ما حدث رسالة دعم ومساندة تتجاوز حدود المهنة إلى موقف إنساني خالص.