شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
أسماء عبد الحفيظ

تعد المكرونة من الأكلات السريعة والسهلة التي تحظى بشعبية كبيرة في معظم البيوت، فهي وجبة مفضلة للكبار والصغار ويمكن إعدادها بطرق متعددة. 

لكن رغم سهولة تحضيرها، يقع كثير من الأشخاص في خطأ بسيط أثناء الطهي قد يجعل المكرونة معجنة وملتصقة ببعضها دون أن يلاحظوا السبب الحقيقي.

لماذا يؤدي هذا الخطأ إلى تعجن المكرونة؟ 

هذا الخطأ الشائع هو وضع المكرونة في الماء قبل أن يصل إلى درجة الغليان، وهي عادة يقوم بها البعض لتوفير الوقت، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على قوام المكرونة وطعمها.

لماذا يؤدي هذا الخطأ إلى تعجن المكرونة؟

قالت الشيف سارة الحافظ أنه عند وضع المكرونة في ماء غير مغلي تبدأ حباتها في امتصاص الماء تدريجيًا قبل أن تبدأ عملية الطهي الفعلية. وهذا يؤدي إلى خروج كمية كبيرة من النشا من المكرونة، ما يجعلها لينة أكثر من اللازم وملتصقة ببعضها البعض.

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي 

أما عندما توضع المكرونة في ماء يغلي بقوة، فإن الطبقة الخارجية منها تتماسك بسرعة وتحافظ على شكلها، وهو ما يساعد على طهيها بشكل متوازن دون أن تتعجن.

كمية الماء عامل مهم

وأشارت الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تعجن المكرونة استخدام كمية قليلة من الماء أثناء السلق. فعندما تكون كمية الماء غير كافية ترتفع نسبة النشا في الماء بسرعة، ما يجعل المكرونة تلتصق ببعضها وتصبح لينة أكثر من اللازم.

ولهذا ينصح الطهاة باستخدام كمية وفيرة من الماء عند سلق المكرونة، بحيث تتحرك الحبات بحرية داخل الوعاء.

أهمية التقليب في بداية السلق

بعد إضافة المكرونة إلى الماء المغلي يجب تقليبها في الدقائق الأولى من الطهي، لأن هذه الخطوة تساعد على منع التصاق الحبات ببعضها البعض.

كما أن التقليب الخفيف يساعد على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ داخل الوعاء، وهو ما يساهم في طهي المكرونة بشكل مثالي.

لا تتركي المكرونة على النار لفترة طويلة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي 

من الأخطاء التي يقع فيها البعض أيضًا ترك المكرونة على النار لفترة أطول من اللازم. فالمكرونة تحتاج عادة إلى بضع دقائق فقط حتى تنضج، وإذا تم طهيها لفترة طويلة تصبح لينة أكثر من اللازم وتفقد قوامها المثالي.

لذلك من الأفضل متابعة المكرونة أثناء الطهي وتجربتها من وقت لآخر للتأكد من وصولها إلى درجة النضج المناسبة.

هل يجب إضافة الزيت إلى ماء السلق؟

يعتقد البعض أن إضافة الزيت إلى ماء سلق المكرونة يمنع التصاقها، لكن في الحقيقة هذه الخطوة ليست ضرورية دائمًا. فالأهم هو استخدام كمية كافية من الماء ووضع المكرونة بعد غليانه وتقليبها جيدًا في البداية.

كما أن إضافة الزيت قد تمنع الصلصة لاحقًا من الالتصاق بالمكرونة بشكل جيد.

نصائح للحصول على مكرونة مثالية

للحصول على مكرونة لذيذة وغير معجنة، ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة:

  • انتظار غليان الماء جيدًا قبل إضافة المكرونة
  • استخدام كمية كبيرة من الماء
  • إضافة القليل من الملح إلى ماء السلق
  • تقليب المكرونة في بداية الطهي
  • عدم تركها على النار لفترة طويلة
     
