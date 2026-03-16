لأول مرة.. قرار أوروبي بوجود عسكري دائم في منطقة الخليج

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية يدرسون تعزيز وجودهم العسكري في الشرق الأوسط، في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوضح المنيري خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن تسريبات تشير إلى احتمال اتخاذ قرار أوروبي لأول مرة يقضي بوجود عسكري دائم في منطقة الخليج، خاصة بعد الأنباء التي تفيد بأن مضيق هرمز أصبح مغلقًا أو شبه مغلق، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى الدول الأوروبية.

وأضاف أن هناك بالفعل بعض القوات الأوروبية المنتشرة في المنطقة، من بينها قطع بحرية تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن ضمن عمليات بحرية أوروبية، مثل عملية أسبيدس الأوروبية التي تقودها اليونان.

وأشار إلى أن حجم القطع البحرية الأوروبية في المنطقة لا يزال محدودًا، إذ تقتصر مهمتها حاليًا على الردع والدفاع، إلا أن التوجه الجديد داخل الاتحاد الأوروبي قد يدفع نحو تعزيز هذا الوجود العسكري في الفترة المقبلة.