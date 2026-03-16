وزارة الري العراقية تنفي وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل

نفت وزارة الموارد المائية بالعراق، اليوم الأحد، وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل.

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً تشير إلى وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل"، لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية، متمثلةً بإدارة سد الموصل، تؤكد عدم صحة هذه الأنباء المتداولة، مبينةً أنه لا يوجد أي تواجد لقوات أمنية أجنبية داخل موقع السد".

وأضاف البيان، أن القوة الأمنية الماسكة والمسؤولة عن حماية سد الموصل هي قوة عراقية تتمثل بفوج من جهاز مكافحة الإرهاب، وتعمل هذه القوة بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية في محيط السد من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمن الوطني، من خلال قيادة العمليات".

وآهابت الوزارة العراقية، بحسب البيان، بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة اللبس لدى الرأي العام، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بنشر معلومات غير دقيقة.