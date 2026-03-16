الولايات المتحدة: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن

كشفت الإدارة الأمريكية أن الحرب على إيران كلّفت حتى الآن ما لا يقل عن 12 مليار دولار، وفق ما أعلن المستشار الاقتصادي الأعلى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن الكلفة الإجمالية للحرب ستواصل الارتفاع، لكنه قلل من الحاجة الوشيكة إلى تمويل إضافي من الكونجرس.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أحدث رقم أُبلغت به هو 12 مليار دولار، وهو رقم متسق مع التقديرات الحالية. لدينا بالفعل الأسلحة اللازمة لتنفيذ ذلك، ولذلك لسنا بالضرورة بحاجة إلى أي تمويل إضافي".

و أشار هاسيت إلى أن هذا الرقم يعكس ما تم إنفاقه حتى الآن.

وكان مشرّعون أميركيون قد أُبلغوا، في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، بأن الكلفة التقديرية للحرب بلغت نحو 11 مليار دولار.