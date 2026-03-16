قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الولايات المتحدة: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن

هاجر رزق

كشفت الإدارة الأمريكية أن الحرب على إيران كلّفت حتى الآن ما لا يقل عن 12 مليار دولار، وفق ما أعلن المستشار الاقتصادي الأعلى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن الكلفة الإجمالية للحرب ستواصل الارتفاع، لكنه قلل من الحاجة الوشيكة إلى تمويل إضافي من الكونجرس.

 وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أحدث رقم أُبلغت به هو 12 مليار دولار، وهو رقم متسق مع التقديرات الحالية. لدينا بالفعل الأسلحة اللازمة لتنفيذ ذلك، ولذلك لسنا بالضرورة بحاجة إلى أي تمويل إضافي".

 و أشار هاسيت إلى أن هذا الرقم يعكس ما تم إنفاقه حتى الآن.

 وكان مشرّعون أميركيون قد أُبلغوا، في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، بأن الكلفة التقديرية للحرب بلغت نحو 11 مليار دولار.

الإدارة الأمريكية الحرب على إيران المستشار الاقتصادي ترامب الكونجرس

