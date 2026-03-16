اتحاد عمال مصر: سياسات مصر بقيادة الرئيس السيسي تقوم على التوازن والحكمة والتمسك بالحلول السياسية

أكّد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدولة المصرية ستظل راسخة وعاقلة في منطقة مضطربة، تتعامل مع التحديات بعقل الدولة وحكمة القيادة، واضعة دائمًا أمنها القومي واستقرار شعبها في مقدمة أولوياتها.

وأوضح الاتحاد - في بيان مساء الأحد - أن السياسات التي تنتهجها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على التوازن والحكمة والتمسك بالحلول السياسية، تعكس رؤية مسؤولة تدرك تعقيدات المرحلة وتعمل على حماية الدولة المصرية وصون استقرارها، مع السعي الدائم لدعم الأمن والاستقرار في محيطها العربي والإقليمي.

وأشار الاتحاد إلى أن مصر أثبتت عبر تاريخها أنها ركيزة أساسية للاستقرار والتوازن في المنطقة، وأن قوتها الحقيقية لا تقوم فقط على قدراتها وإمكاناتها، بل على حكمة قيادتها ووحدة شعبها وصلابة مؤسساتها الوطنية، ما مكنها من مواجهة التحديات المختلفة بثبات وثقة.

وجدد اتحاد عمال مصر دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في حماية الوطن وتعزيز استقراره، مؤكّدًا أن وحدة الجبهة الداخلية، والوعي الوطني، والعمل والإنتاج هي الركائز الأساسية لعبور التحديات ومواجهة محاولات التشكيك أو بث الإحباط.

ودعا الاتحاد جميع أبناء الوطن إلى التمسك بروح المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، حفاظًا على استقرار مصر ودورها التاريخي في دعم الأمن والسلام في المنطقة.