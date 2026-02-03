قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
توك شو

أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استعدادات القطاع الصحي في مصر لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة؛ بعد الافتتاح الجزئي للمعبر، قائلًا: "بالأمس كان هناك اجتماع للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، تناول تلك الاستعدادات، وهناك توجيه واضح من الرئيس السيسي بتقديم كل أشكال الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة".

رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة سواء بالبيع أو الشراء خلال هذه المرحلة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التقلبات الحالية لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى مختلف المعادن، نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الخوف من انخفاض الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الذهب بطبيعته من الأصول التي تعاود الصعود، قائلاً إن الأفضل للمواطن أن يترقب حركة السوق حتى تصل إلى مرحلة من الاستقرار، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مستقبلية.

لميس الحديدي: فتح معبر رفح وعودة الحياة جزئيًا بعد وساطة مصرية وقطرية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عودة الحياة لمعبر رفح البري جاءت بعد 636 يومًا، أي بعد 21 شهرًا من الإغلاق الخانق لأهل غزة، لافتة إلى أن الفتح تم بعد ضغوط أمريكية ووساطات مصرية قطرية، في إطار الجهود للدفع بالبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يتضمن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

أحمد موسى يقدم العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين في شقيقته

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء إلى النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، خالص العزاء لوفاة شقيقته السيدة خديجة أبو العينين، موضحًا أن تشييع الجنازة شهد حضورًا كبيرًا من مختلف الفئات والقطاعات.

ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض النواب بالكونجرس أكدوا علاقة جيفري إبستين بالموساد الإسرائيلي.

العاصفة تقترب .. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة آخر تطورات حالة الطقس، وسط اهتمام بمعرفة آخر بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الساعات المقبلة، وخاصة بعد تعرض البلاد لتقلبات جوية، آخرها ارتفاع الحرارة.

الصحة الذهب لميس الحديدي أحمد موسى الأرصاد

