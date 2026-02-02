أحمد موسى يقدم العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء إلى النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، خالص العزاء لوفاة شقيقته السيدة خديجة أبو العينين، موضحًا أن تشييع الجنازة شهد حضورًا كبيرًا من مختلف الفئات والقطاعات.

وذكر أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عددًا من الحاضرين الذين شاركوا في جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين، وأبرزهم «عددًا من أعضاء البرلمان، وعددًا من رجال القضاء، ونجوم قطاع الرياضة ورجال الأعمال».

وتابع: «النائب محمد أبو العينين أشهد له أنه لا يتأخر على أحد سواء داخل مصر أو خارج مصر، حابب أشكر كل الناس الذين حضروا اليوم، بالإضافة إلى تواصلوا هاتفيا لتقديم واجب العزاء».

شيعت بعد ظهر اليوم الإثنين جنازة السيدة خديجة أبو العينين، شقيقة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في تشييع الجنازة.

تشييع جنازة شقيقة النائب البرلماني محمد أبو العينين

وحرص عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، على أداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة خديجة أبو العينين، وعلى رأسهم: المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة، وكابتن طاهر أبو زيد، والنائب مصطفى بكرى، والإعلامى أحمد موسى والإعلامي حمدى رزق، ولفيف من النواب والسياسيين والشخصيات العامة.