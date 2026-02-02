أحمد موسى يكشف حقيقة علاقة أحمد أبو الغيط بجيفري إبستن

قال الإعلامي أحمد موسى، السيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد له في اتصال بينهما أنه لم يلتقي ابدا بجيفري ابستن، ولا تربطه به أي علاقة، منوها أنه لم يشارك في مؤتمر وزراء الخارجية العرب عام 2000 في الإمارات.

وأكد موسي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن جيفري ابستن هو من حصل على قائمة المدعويين في مؤتمر الخارجية العرب آنذاك، لافتا أن ملفات جيفري ابستن هي من فضحت من يصدر للعالم أنه متحضرون.

مستنكرا أن قادة العرب يصدرون للعالم الحفاظ على الحريات وهم يعيشون في عالم قذر.

