بحضور المحافظ.. أوقاف قنا تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، والليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، والذي تم بثه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، من مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.



حضر الاحتفال، كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد شريف أشرف، نائب المستشار العسكري للمحافظة، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية، وجمع غفير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.





وحرص محافظ قنا، على تقديم التهنئة لجموع الحاضرين من أبناء الشعب القنائي العظيم، مقدما أطيب التمنيات والتهاني القلبية، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل، على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





وقدم الاحتفال الدكتور عبد الناصر أبو زيد، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وبدأت الأمسية بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ طه النعماني، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ محمد رأفت، مدير شئون الادارات بمديرية أوقاف قنا، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أن شهر شعبان قد خص الله به حبيبه، ففيه ترفع الأعمال، وبه ليلة طيبة مباركة تتوسط ذلك الشهر العظيم الذي كان يخصه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، بمزيد من العبادة، وكان يكثر فيه من الصيام والطاعات.



واختتم الحفل بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية الشريفة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، والتى قدمها الشيخ إبراهيم السيد راشد، مبتهل بإذاعة القرآن الكريم.



