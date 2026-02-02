ناقد رياضي: دونجا ينهي اجراءات انتقاله إلى النجمة السعودي.. فيديو

قال هاني عصام، الناقد الرياضي، إن هناك لجنة أموال عامة داخل نادي الزمالك لفحص تقارير خاصة عن فترة سابقة في النادي قبل تولية المجلس الحالي مهام عمله في النادي، وليس لها علاقة بأزمة أرض أكتوبر.

وأضاف هاني عصام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن ترحيبه باللجنة وتقديم كافة المستندات والأوراق التي تحتاجها.

وأشار إلى أن وجود اللجنة داخل النادي أمر طبيعي وليس فيها مشكلة، منوها أنه فيما يخص أرض أكتوبر أصبح الموضوع بشكل منتهي ومجلس الإدارة يتعامل مع الأمر على أنه أمر واقع، وتم التراجع عن العقود الاستثمارية التي وقعها النادي بشأن أرض أكتوبر.

وأوضح أن حديث الساعة الآن داخل نادي الزمالك هو ملف اللاعب نبيل عماد دونجا، منوها أنه أنهى اتفاقه مع نادي النجمة السعودي وأجرى الكشف الطبي واجتازه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على كل شئ في صفقة انتقال اللاعب، إلا أن بعض أعضاء مجلس النادي رفض انتقال اللاعب، منوها أن النادي قد يكسب في هذه الصفقة قرابة المليون دولار.