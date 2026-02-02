قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
توك شو

ناقد رياضي: دونجا ينهي اجراءات انتقاله إلى النجمة السعودي.. فيديو

دونجا
دونجا
محمد شحتة

قال هاني عصام، الناقد الرياضي، إن هناك لجنة أموال عامة داخل نادي الزمالك لفحص تقارير خاصة عن فترة سابقة في النادي قبل تولية المجلس الحالي مهام عمله في النادي، وليس لها علاقة بأزمة أرض أكتوبر.

وأضاف هاني عصام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن ترحيبه باللجنة وتقديم كافة المستندات والأوراق التي تحتاجها.

وأشار إلى أن وجود اللجنة داخل النادي أمر طبيعي وليس فيها مشكلة، منوها أنه فيما يخص أرض أكتوبر أصبح الموضوع بشكل منتهي ومجلس الإدارة يتعامل مع الأمر على أنه أمر واقع، وتم التراجع عن العقود الاستثمارية التي وقعها النادي بشأن أرض أكتوبر.

وأوضح أن حديث الساعة الآن داخل نادي الزمالك هو ملف اللاعب نبيل عماد دونجا، منوها أنه أنهى اتفاقه مع نادي النجمة السعودي وأجرى الكشف الطبي واجتازه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على كل شئ في صفقة انتقال اللاعب، إلا أن بعض أعضاء مجلس النادي رفض انتقال اللاعب، منوها أن النادي قد يكسب في هذه الصفقة قرابة المليون دولار.

الزمالك دونجا نادي النجمة السعودي مجلس الإدارة أرض أكتوبر

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

