خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد

كشف خالد الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، عن موقف حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، في الفترة الحالية، موضحًا أن النادي أبلغ اللاعب أن باب رحيله مفتوح خلال الفترة المقبلة في حال وصول أي عرض رسمي يليق بالنادي واللاعب.

وأفاد الغندور بأن موقف عواد من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقررة الأربعاء في الدوري المصري الممتاز، لا يزال غامضًا، وسط أنباء عن استمرار استبعاده من قائمة اللقاء.

وأشار إلى أن المسؤولين عن ملف الكرة في الزمالك اتخذوا عقوبة تأديبية ضد عواد، على أن تستمر حتى تصحيح المسار والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني والانضباط داخل الفريق، مع التأكيد على أن إمكانية الرحيل ستظل متاحة إذا وصل عرض مناسب.