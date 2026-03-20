إطلالة من الشنط البلاستيك.. لوك غريب لـ عبير صبري في عيد الفطر

هنأت الفنانة عبير صبري، متابعي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بحلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت عبير صبري صورة لها بإطلالة مليئة بالحقائب، مرتدية فستانا باللون الأصفر، مصنوعا من الأكياس البلاستك، وحذاء باللون الفوشيا، كما اعتمدت على الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

وعلقت عبير صبري على الصورة: "عيد سعيد عليكم".

وعرضت قناة أبو ظبي، مسلسل البخت، من بطولة عبير صبري ونسرين أمين، خلال شهر رمضان 2026.

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، ومن إخراج معتز حسام.