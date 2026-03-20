تمثيل الكبار.. أحمد حلمي يشيد بأداء حمزة العيلي في حكاية نرجس

أشاد الفنان أحمد حلمي بدور الفنان حمزة العيلي في مسلسل حكاية نرجس الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2026.

وكتب أحمد حلمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لما تمثيل الكبار يوصل لكل الأعمار.. حمزة العيلي يا عيني".

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وهو من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وقدم مسلسل "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية “نرجس” التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، ويلقي العمل، الضوء، على تعامل مع المرأة التي تُحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس طُرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، وقناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة، بالإضافة إلى “القاهرة والناس” و"شبكة راديو تليفزيون العرب Art".