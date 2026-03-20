مريم الخشت عن حكاية نرجس: فوق المبهر شكرا لكل صناع هذه التحفة الفنية

أشادت الفنانة مريم الخشت بـ مسلسل حكاية نرجس وأداء الفنانين ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي، الذي كان يعرض في السباق الرمضاني الحالي.

وكتبت الخشت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"الله علي كل تفضيلة في المسلسل ده عمل فوق المبهر شكرا لكل صناع هذة التحفة الفنية".

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.