الأقوى بلا نقاش.. هنأ الزاهد تشيد بمسلسل حكاية نرجس

أشادت الفنانة هنأ الزاهد بـ مسلسل حكاية نرجس الذي كان يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني 2026.

وكتبت هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"تمثيل وقصة وإحساس الأقوي بلا نقاش في رمضان شكرا ليكم كلكم امتعتونا".

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.