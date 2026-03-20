فرح عزت: تعاطفت مع خديجة في فخر الدلتا

كشفت الفنانة فرح عزت، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل فخر الدلتا، مؤكدة أن شخصية “خديجة” من الأدوار القريبة إلى قلبها.

وقالت فرح عزت لـ صدى البلد، إن “خديجة” شخصية واقعية للغاية، تتميز بالطموح والسعي الدائم للنجاح، حيث تعمل داخل شركة إعلانات وتحاول إثبات نفسها وتقديم أفكار جديدة تساعدها على التطور في عملها.

وأضافت أنها تعاطفت مع الشخصية في العديد من المواقف، خاصة عندما تتعرض لضغوط كبيرة في العمل، إلى جانب مرورها بتجارب إنسانية صعبة مثل الخيانة من أسر حبيبها، وهو ما يجعلها قريبة من الجمهور.



وأوضحت أن العمل في “فخر الدلتا” كان تجربة مختلفة ومميزة، حيث يجمع بين الكوميديا والدراما، ويقدم مواقف إنسانية متنوعة مليئة بالمشاعر، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل وردود الفعل التي تلقتها.



ويُعد مسلسل “فخر الدلتا” عملًا اجتماعيًا كوميديًا، يشارك في بطولته كل من أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد، وتدور أحداثه حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق ذاته وفرصته الحقيقية في الحياة.